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Doğuş Partisi 32 ilden bağımsız milletvekili adayı çıkarma kararı aldıklarını duyurdu

Doğuş Partisi, 14 Mayıs Genel Seçimlerinde 32 ilden bağımsız milletvekili adayı çıkarma kararı aldıklarını duyurdu. Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar, “Birçok siyasi partiler, bizleri görmüyor, bizleri görmezden geliyor” dedi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 21:27
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Doğuş Partisi 32 ilden bağımsız milletvekili adayı çıkarma kararı aldıklarını duyurdu

Doğuş Partisi 32 ilden bağımsız milletvekili adayı çıkarma kararı aldıklarını duyurdu
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Doğuş Partisi üyeleri, Ankara’da Ulus Meydanı’nda bugün yaptıkları basın açıklamasında 32 ilden bağımsız milletvekili adayı çıkarma kararı aldıklarını duyurdu. Doğuş Partisi Genel Başkanı Mahmut Karalar şunları söyledi:

BUGÜN TÜRKİYE GENELİNDE ABDAL VE DOMLAR 8,5 MİLYONUN ÜZERİNDE BİR TOPLULUK.

“Bizim buraya toplanma amacımız şudur, bugün Türkiye genelinde abdal ve domlar 8,5 milyonun üzerinde bir topluluk. Romanları da kattığımız zaman 13 milyonun üzerinde. Birçok siyasi parti, bizleri görmezden geliyor, bizleri arka bahçesi olarak görüyor. Bizler abdallar, domlar ve romanlar olarak oylarımızı satıyor muşuz? Bizler oylarımızı mı satıyoruz? Bunlara gerekli dersi verecek miyiz? Biz 30 ilde açıklama yapacağız. İstanbul ve Ankara’yı da sayarsan 32 ilden çıkacak milletvekilimizi açıklayacağız. Buradan bizim amacımız, vatanına milletine sadık olmak. Birçok siyasi partiler, bizleri görmüyor, bizleri görmezden geliyor.”

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