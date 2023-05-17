Doha ile Trabzon arasında karşılıklı uçak seferleri başlıyor

Trabzon ile Katar'ın başkenti Doha arasında 16 Haziran'dan itibaren karşılıklı uçak seferleri yapılacak.

Doha ile Trabzon arasında karşılıklı uçak seferleri başlıyor

Trabzon Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Katar Hava Yolları tarafından 16 Haziran'dan itibaren salı, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç tarifeli sefer düzenlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'un turizm sezonunu dolu dolu geçirmeye hazır olduğunu söyledi.

Kentin geçen yıl 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, "Trabzon pandemi sonrası altın çağını yaşadı. 2023 yılında da ziyaretçi sayımızda yüzde 30 artış bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, yeni tarifeli seferlerin de turizm potansiyeline pozitif etki yapacağını vurgulayarak, "16 Haziran'da Katar Hava Yolları, Doha-Trabzon tarifeli seferlerine başlayacak. Bu durumun da turizm potansiyelimizi daha da artıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama