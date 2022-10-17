Doktor dövdüğü annesini aşağı atmak istedi. Özel harekat alarma geçti

Antalya'da Hurma Mahallesi 272 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 2. katında yaşayan Emrah Ç.’nin (40), annesini darp ettiği ve aşağıya atmaya çalıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNESİNİ BALKONDA ALIKOYDU

Eve gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan Emrah Ç., annesi V.Ç.'yi balkonda alıkoyarak, kitap, telefon, kredi kartları ve bir miktar parasını aşağıya attı.

Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir doktorluk mesleğini yapamadığı öğrenilen Emrah Ç., zaman zaman balkon demirlerinden aşağıya sarktı. Yaklaşık 3 saat balkonda etrafındakilere FETÖ aleyhinde sözler sarf edip, annesine hakaretler eden şahıs bir türlü ekiplerin ikna çabalarına cevap vermedi.

Hem kendi hem annesinin telefonunu balkon demirlerine vurup kıran Emrah Ç. için özel harekat ekiplerinden destek istendi. Özel harekat polisinin son görev yerinin Diyarbakır olduğunu söylemesi üzerine şahıs, “Oranın en sevdiğin şeyi ney?’ diye sorması üzerine polis, ‘ciğer’ cevabını verdi.

Bunun üzerine şahıs, "Bırak abi dalga mı geçiyorsun" dedi. Şahsın ikna çabalarına cevap vermemesi üzerine eve girilmeye karar verildi. Anne V.Ç. ise uzun süredir balkonda olduğunu ve bir şeyler yapılmasını istedi. Bir süredir mahallede bu tür davranışlar sergileyen Emrah Ç.'ye bazı vatandaşlar da tepki gösterdi.

ANNEDEN İLK SÖZLER

Özel harekat polisleri kalkan ve koçbaşı ile binaya girdi. Özel harekat ekiplerinin kapıyı açması üzerine Emrah Ç., 2. kat balkonundan 1. kat penceresine indi. Burada da bir süre bekleyen Emrah Ç., ardından ekiplerin ikna etmesi üzerine üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandasının üzerine atladı.

Gözaltına alınan Emrah Ç., saatlerdir zorluk çıkardığı annesinden tişörtünü istedi. Binadan çıkarılan şahıs polis merkezine götürüldü. Anne V.Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Bir hayli bitkin olduğu görülen anne V.Ç., “Söyleyecek söz yok. Eşinden boşandı. Doktordu. Son durumunu bilmiyorum” dedi.