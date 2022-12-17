17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Özel harekat polislerinden yıl sonu tatbikatı

Özel harekat polislerinden yıl sonu tatbikatı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünce, 540 özel harekat polisi ile 2022 yıl sonu tatbikatı düzenlendi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 19:24
Takip Et

İstanbulda özel harekat polisleri yıl sonu tatbikatı ile güven verdi

Özel harekat polislerinden yıl sonu tatbikatı
+
Aa
-

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 540 özel harekat polisinin katılımıyla 3 gündür devam eden "özel harekat 2022 yıl sonu tatbikatı" tamamlandı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaç'ın yönettiği tatbikatta nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. 430 polisin katıldığı tatbikat Sarıyer'de saat 14.30'da başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.

GERÇEK MERMİLERLE ÇATIŞTILAR

Güvenlik güçleri ilk olarak helikopterlerle araziye inerek gerçek mermilerle çatıştı. Araziye bırakılan personeller arazi taraması, helikopter eşliğinde hava destekli arama tarama, polis helikopterinin hedefi tespit etmesi çalışmaları gerçekleştirdi.

TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Ekipler skorsky tipi helikopterle araziye iniş yaparak gerçeği aratmayan çatışmaya da girdi. Bir ekip de gölden zodyak bot ile gözetleme ve tespit atışı gerçekleştirdi. Arazide kırmızı beyaz sis bombası atan polisler Türk bayrağı açtı.

HELİKOPTER DESTEK VERDİ

Daha sonra ekipler, polis savunma yöntemlerini gösterdi. Bıçaklı şüpheliyi etkisiz hale getirme, otobüste rehin alınan kişiyi kurtarma gibi bilgilendirmeler yapan ekipler daha sonra makineli silahlarla atış yaptı. Polis ekiplerinin atışlarına helikopter de destek verdi ve boş araziye ateş açtı. Öte yandan yaklaşık 3 gün süren tatbikatlar kapsamında polis ekipleri metroda, gemide ve uçakta da rehine kurtarma çalışmaları düzenledi. Ekiplerin şüphelileri etkisiz hale getirdikleri anlar kameralarla kaydedildi. Görüntülerde özel harekat polisinin gemi, metro ve uçağa bindiği ve hedef kişileri etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı. (DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
1
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
2
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
3
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
4
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
5
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
6
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
7
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
﻿İrlanda'da yeni başbakan belli oldu
﻿İrlanda'da yeni başbakan belli oldu
﻿İrlanda'da yeni başbakan belli oldu
﻿Bolu'da eşini darbeden kişi gözaltına alındı
﻿Bolu'da eşini darbeden kişi gözaltına alındı
﻿Bolu'da eşini darbeden kişi gözaltına alındı
﻿Ağrı'da 17 kilo 576 gram uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı
﻿Ağrı'da 17 kilo 576 gram uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı
﻿Ağrı'da 17 kilo 576 gram uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.