Özel harekat polislerinden yıl sonu tatbikatı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 540 özel harekat polisinin katılımıyla 3 gündür devam eden "özel harekat 2022 yıl sonu tatbikatı" tamamlandı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaç'ın yönettiği tatbikatta nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. 430 polisin katıldığı tatbikat Sarıyer'de saat 14.30'da başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.

GERÇEK MERMİLERLE ÇATIŞTILAR

Güvenlik güçleri ilk olarak helikopterlerle araziye inerek gerçek mermilerle çatıştı. Araziye bırakılan personeller arazi taraması, helikopter eşliğinde hava destekli arama tarama, polis helikopterinin hedefi tespit etmesi çalışmaları gerçekleştirdi.

TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Ekipler skorsky tipi helikopterle araziye iniş yaparak gerçeği aratmayan çatışmaya da girdi. Bir ekip de gölden zodyak bot ile gözetleme ve tespit atışı gerçekleştirdi. Arazide kırmızı beyaz sis bombası atan polisler Türk bayrağı açtı.

HELİKOPTER DESTEK VERDİ

Daha sonra ekipler, polis savunma yöntemlerini gösterdi. Bıçaklı şüpheliyi etkisiz hale getirme, otobüste rehin alınan kişiyi kurtarma gibi bilgilendirmeler yapan ekipler daha sonra makineli silahlarla atış yaptı. Polis ekiplerinin atışlarına helikopter de destek verdi ve boş araziye ateş açtı. Öte yandan yaklaşık 3 gün süren tatbikatlar kapsamında polis ekipleri metroda, gemide ve uçakta da rehine kurtarma çalışmaları düzenledi. Ekiplerin şüphelileri etkisiz hale getirdikleri anlar kameralarla kaydedildi. Görüntülerde özel harekat polisinin gemi, metro ve uçağa bindiği ve hedef kişileri etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı. (DHA)