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Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine hekim hakkında inceleme başlatıldığı ve açığa alındığını bildirdi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 00:18
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İstirahat raporu için para isteyen doktor açığa alındı

Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
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İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine adı geçen hekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, ilgili açığa alınmış ve eş zamanlı adli makamlara da konu hakkında bilgi verilmiştir.

Sağlık camiası içerisinde etik olmayan, suç unsuru teşkil edecek her türlü davranışa ve olası eyleme karşı yaptırımlarımızın ve disiplin sürecinin işletileceği bilinmelidir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." (AA)

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Seçil Göksu
24.10.2022 00:42
İzmir baro bşk. çok iyi seçilmiş. Ama Istanbul adliyesi seçimlerden sonra öyle tiplerle dolmuş ki suratlarına bakılamıyor.  
 
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