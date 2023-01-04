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Silahlı kavga olayının şüphelisine 'özel operasyon'

26 yaşındaki bir gencin yaralandığı silahlı kavga olayının şüphelisi, saklandığı eve özel harekât polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 03:21
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26 yaşındaki genci yaralayan şahısa özel harekat operasyonu

Silahlı kavga olayının şüphelisine 'özel operasyon'
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Olay, dün gece saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çiğ köftecinin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Can T. (26) ile Sercan İ. (30) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, Sercan İ., üzerinde taşıdığı tabanca ile 26 yaşındaki İbrahim Can T.’yi karnından vurarak yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Can T., tedavi altına alındı. Karnından yaralanan 26 yaşındaki gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇABALARA RAĞMEN İKNA OLMADI

Olay yerinden Olgun Y.’nin kullandığı araç ile kaçan şüpheli Sercan İ., İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı. Gökmeydan Mahallesi, Ali Rıza Efendi Caddesi’nde bulunan bir apartmanda kıstırılan şüpheli, ekiplerin uzun süren ikna çabalarına rağmen ikna olmadı.

Apartmanın çatı katına saklanan şüpheli, Polis Özel Harekât birimlerinin desteği ile düzenlenen operasyon sonucu elinde silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Dün gece gerçekleşen olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından başlatılan detaylı çalışmalar sonucu şüpheli Sercan İ.’nin olay yerinden kaçtığı otomobilin sürücüsü Olgun Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olgun Y., yardım ve yataklık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüpheli Sercan İ.’ye yardım ve yataklık ettiği öğrenilen Önder Ş. ve Yasin Y. de yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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