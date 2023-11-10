Doktorların imzalarını çalıp sahte reçete yazdılar. Uyuşturucu ticaretinde büyük oyun ortaya çıktı

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, doktorların e- imzalarını çalıp, yazdıkları reçetelerle aldıkları sentetik ecza haplarıyla uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 16 şüpheli, tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Doktorların imzalarını çalıp sahte reçete yazdılar. Uyuşturucu ticaretinde büyük oyun ortaya çıktı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada bir suç örgütünün, doktorların e-imzalarını çaldıkları ve üçüncü kişiler adına 1301 renkli reçete yazıldığı belirlendi.

UYUŞTURUCU SATIŞI YAPABİLMEK İÇİN SAHTE REÇETE HAZIRLANIYOR

Bu reçetelere bağlı olarak 500 binden fazla sentetik ecza hap temin edildiği, bu ilaçlardan 300 binden fazlasının Antalya, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa ve İstanbul'da faaliyet gösteren eczanelerden temin edilip piyasaya sürüldüğü ve uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edildi.

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22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

5 ayı aşkın süren çalışma neticesinde şüphelilerin bu yöntemle 15 eylem gerçekleştirdikleri belirlendi. Çalışmaların ardından 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya'da geçen salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda başkaları adına düzenlenmiş reçete, 1 pompalı tüfek, 1 otomatik tabanca, 17 dolu kartuş fişek, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait 6 nüfus cüzdanı ile bir miktar sentetik ecza ele geçirildi. 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Suç örgütü üyeleri, hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde; hastane kamerasında, şüphelilerden M.K.'nın doktorun bulunduğu odayı gözetlediği, doktorun oradan ayrılmasından hemen sonra enjeksiyon odasına girip token cihazını çalması da yer aldı. Yine hastanenin güvenlik kamerası tarafından çekilen bir başka görüntüde ise T.G. isimli şüphelinin doktorun odasını girip tokenin yerini tespit ettikten sonra doktorun poliklinikte olmadığı anda odaya girip aldığı da saniye saniye kaydedildi. Ayrıca, bir şüphelinin elindeki reçeteyle eczaneden sentetik hap satın aldığı, bir başka şüpheli tarafından da hapların kargolandığı görüldü.

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15 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest kalırken, 16'sı ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılanlardan 1'i adli kontrol şartıyla salınırken, 15'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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