Doktorun teşhisi sonrasında şok oldu. Dudağının etrafında çıkan sivilcelerle savaşıyordu

Sarah, TikTok'taki @sarahtonen hesabında paylaştığı videolarda, dudak çevresindeki sivilcelerin uçuk virüsünden kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak ediyordu.

Bu nedenle bir pratisyen hekime başvurdu ve yapılan testler neticesinde durumun daha da karmaşık olduğunu anladı.

Doktorunun yaptığı ilginç teşhis, Sarah'ı tamamen şaşırttı.

Videoda, “Dudaklarımda sivilceler çıktığını fark ettim ve uçuk olduğunu düşündüm. Doktorum, 'Bu uçuk değil, ama emin olmak için test yapalım' dedi. Test negatif çıktı. 'Bu çok garip çünkü sivilceler sadece dudak çevremde çıkıyor' dedim. Doktorum, 'Bir şeyleri değiştirdin mi? Yeni bir ilaç mı kullanmaya başladın?' diye sordu. Cevabım her seferinde hayır oldu” dedi.

Ancak doktorunun sorduğu bir sonraki soru, durumun asıl nedenini ortaya çıkardı.

Sarah'ın erkek arkadaşının sakallı olup olmadığını sordu ve Sarah'ın onaylaması üzerine, doktor sakalların sivilcelerin oluşumunda etkili olduğunu düşündü.

Sarah, “Doktor, 'Öpüştüğünüzde onun sakalları dudaklarınızın üzerinde sürtünme yaparak cildi tahriş ediyor ve ağzınızdaki bakterileri dudak çevrenize taşıyor. Dudak çatlaklarınızın sıklığını ve sakallarla olan ilişkisini gözlemlemenizi istiyorum' dedi. Bunu hiç düşünmemiştim ama mantıklı geliyor” ifadelerini kullandı.

Sarah'ın videosu TikTok'ta 1,3 milyon beğeni topladı ve birçok kullanıcı benzer deneyimler yaşadıklarını belirtti.

Bir kullanıcı, “Erkek arkadaşıma mısır gevreği yedikten sonra sakalını yıkamadığı için kızdım. Sakallarından dolayı iki sivilcem çıktı” diye yorum yaptı.