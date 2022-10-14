14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi! Yurt dışına kaçarken yakalanmıştı

HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi! Yurt dışına kaçarken yakalanmıştı

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 12:16
Takip Et

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi

HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi! Yurt dışına kaçarken yakalanmıştı
+
Aa
-

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianame, Semra Güzel'in üzerine kayıtlı telefonun, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından ele geçirilen not defterinde yazılı olduğu belirtildi.

İddianamede, ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının dijital materyallerindeki incelemede, terör örgütü PKK/KCK üyesi olan 29 Nisan 2017'de Adıyaman Merkez Akçalı Köyü kırsalında öldürülen "Melati Zülfikar" kod adlı Volkan Bora ile Güzel'in Irak'ın kuzeyinde bulunan örgüt kamplarında, örgüt üyelerinin giydiği kamuflaj ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu, yine teröristlerin barındığı çadırda Bora ile sarılarak çekildikleri fotoğrafları tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada ifade veren "Ezel" kod isimli gizli tanığın Güzel hakkındaki terör örgütü üyesi olduğuna yönelik beyanı ve teşhis tutanağı ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında ifade veren tanık Hasan D'nin de beyanına yer verildi.

Güzel'in terör örgütü kamplarına gittiği ve örgüt üyesi Bora tarafından gönderilen gizli mesajları aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın yurt dışına çıkış kayıtları da yer aldı.

İddianamede, Güzel'in, yurt dışına kaçmaya çalışırken "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve tanınmamak için kılık değiştirmiş şekilde yakalandığı anlatıldı.

Güzel'in PKK/KCK ile organik bağının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içerisinde yer aldığına yönelik çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk şartlarının bulunduğuna dair yeterli delilin elde edildiğini belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılmıştı.

İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güzel'in, "terör örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı.

Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
2
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
4
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
5
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
6
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
7
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
﻿Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu yarın açılacak! 40 dakikalık mesafe 15 dakikaya inecek
﻿Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu yarın açılacak! 40 dakikalık mesafe 15 dakikaya inecek
﻿Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu yarın açılacak! 40 dakikalık mesafe 15 dakikaya inecek
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.