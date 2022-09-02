Kılıçdaroğlu’ndan Süleyman Soylu’nun paylaşımına jet yanıt. Erdoğan’a şikayet etti

PKK’lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel bugün İstanbul’da sahte pasaportla yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’li Güzel’in yakalanması haberini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na etiketleyerek paylaştı.
Soylu; "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi.” dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN JET YANIT
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’nun bu paylaşımına yanıt verdi.
ERDOĞAN’A ŞİKAYET ETTİ
Sosyal medya hesabından Soylu’nun paylaşımını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a etiketleyen Kılıçdaroğlu; “Bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz... @RTErdogan” ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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