PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel yakalandı

HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel, PKK'lı bir teröristle fotoğrafları basına yansıyınca hakkında fezleke düzenlenmişti.

HDP'li Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Semra Güzel'in Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile sahte pasaportla yakalandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçmişti. Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etmişti

Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkarmıştı.

Sahte pasaportlu Semra Güzel, A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişiyle Edirne’ye giderken yakalandı.