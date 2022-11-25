Kız öğrencilere yurt yapılması için bağışlanan arsa üniversite tarafından satışa çıkarıldı

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olan Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi, İnciraltı’ndaki araziyi satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre, Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleşecek satış için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü en az KDV hariç 6 milyon lira bedel belirledi. İhale 2 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Rektörlük aynı araziyi geçen yıllarda satışa çıkarma kararı almış ancak istekli çıkmayınca satışı gerçekleştirememişti. Arazi en son 25 Mayıs 2021 tarihinde 3 milyon 700 bin liradan satışa çıkarılmıştı. Arazinin 2014’te kız öğrencilerine yurt olanağı sağlamak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağışlandığı öğrenildi.

Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, arazinin bağışlanma şartının kız yurdu yapılması olduğunu vurgulayarak, “Feriha Ferhan Şahinci 3 bin metrekare olan araziyi kız yurdu yapılması koşuluyla Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağışlamıştı. Oğlu Erin Şahinci şu an Amerika’dadır. Kendisinden izin aldınız mı? Erin Şahinci’nin bu konuda herhangi bir oluru, rızası var mı? Bu arazinin satın alınmasından sonra, bölge turizm alanı kapsamı içerisine girerse bu arazinin bedeli belki 20 milyon lirayı belki de 30 milyon lirayı bulacak. Kız yurdu yapılması için bağışlanan araziden rant elde etmek isteyenlere de bir çağrım var; bu ihaleye girmeyin, bu ihalenin içinde bulunmayın” dedi.

Sertel, şunları söyledi: “Araziyi bağışlayacak ailenin şartı kız yurdu yapılmasıysa, kazanılacak miktar ancak kız yurdu için harcanabilir. Arazi satılıp gelen rakam başka yere harcanırsa, bağış yapan yurttaşlar kendileri öldükten sonra birtakım kimselerin o şartı kaldırdığını görürse artık bir daha bağış yapmazlar. Araziyi bağışlayan aileye, vefat eden hanımefendiye saygısızlık olur. Üniversite rektörünün bunu dikkate alması lazım.”