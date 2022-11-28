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Babaannesini sırtında taşıyor: İstediğimiz sadece bir yol

Trabzon'da yolu yapılamayan 7 evde yaşayan aileler, sarp arazideki patika yolu kullanıp, ulaşım sağlıyor. Yağışlı havalarda kayganlaşan patika yol, büyük tehlike oluşturuyor. Hasta babaannesi Halime Kaya'yı (84), dik ve dar yoldan sırtında taşıyıp, hastaneye götüren Mustafa Kaya, (40) "Babaanneme, bir şey olacak diye çok korkuyorum. İstediğimiz sadece bir yol" dedi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 12:13
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'Arazi anlaşmazlığı' çilesi! Babaannesini sırtında taşıyor 

Babaannesini sırtında taşıyor: İstediğimiz sadece bir yol
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Trabzon'un Akçaabat İlçeye bağlı Akçaköy Mahallesi'nde 30 nüfuslu Yeşilyurt mevkisinde 7 aile, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle evlerine araç yolu yaptıramadı. Burada oturan aileler, sadece sarp arazideki patika yolu kullanarak yola ulaşabiliyor.

Mustafa Kaya da hasta babaannesi Halime Kaya'yı, dik ve dar yoldan sırtında taşıyıp, hastaneye götürüyor. Özellikle yağışlı havalarda kayganlaşan patika yol, büyük tehlike oluşturuyor.

'YOL KAYGANLAŞINCA KAYIP, DÜŞÜYORUZ'

Sırtında taşıdığı babaannesinin düşmesinden endişe eden Mustafa Kaya, "Babaannem hasta. Yürüyemiyor. Sırtımda taşıyarak hastaneye getiriyorum. Bunun yazı var, kışı var. Yazın yine çok problem olmuyor. Yollar kuru oluyor, patikadan dinlenerek çıkıyoruz. Fakat kışın gitmek çok zor. Hem soğuk hem de yollar çamurlanıp kayganlaşıyor, kayıyoruz, düşüyoruz. Patika yoldan ana yola çıkmak için metrelerce yol gidiyoruz. Düşeceğim de babaanneme bir şey olacak diye çok korkuyorum. İstediğimiz sadece bir yol" dedi.

'ÇARESİZLİKTEN OTURUP AĞLIYORUM'

Babaanne Halime Kaya da "Bacaklarım rahatsız. Normalde düz yolda bile yürüyemiyorum. Ayağımda platin var. Bacaklarım tutmuyor. Kafamızı sokacak bir evimiz var fakat ona gidecek yol yok. Eskiden gençtik. Bu yollardan tırmanır gider, gelirdik. Ama şimdi yaşlandık. Sürekli hastaneye gitmek zorunda kalıyorum. Çoğu zaman torunum şehirden kalkıp, geliyor. Beni patika yollardan sırtında taşıyarak yola çıkartıyor. Yollar tehlikeli. Sürekli düşme korkusu yaşıyorum. Bazen düşüyoruz, kalkıyoruz yola bir şekilde varıyoruz. Yol istiyorum. Kimse olmadığı zaman, kapının önünde çaresizlikten bazen oturup, saatlerce ağlıyorum" diye konuştu.

'CENAZEMİ EVİME GETİREMEDİM'

Halime Kaya'nın eşi Hasan Kaya (83) ise "Kimse derdimize çare olmadı. Ne hanımı hastaneye getirebiliyorum ne de kendim buralardan tırmanıp, yola çıkabiliyorum. Hanımı yola çıkartmak için bana 4 kişi lazım. Yol dar, yola bile sığmıyoruz. Kış geliyor. Şimdi kar yağınca evimizde mahsur kalacağız" dedi.

Yolu olmadığı için cenazesini evine getiremediğinden yakınan Saffet Memiş de "Yolum yok diye kendi cenazemi evime getiremedim. Patika yol var ama dik, rampa ve dar. Cenazemi komşunun evine bırakmak zorunda kaldım. Acil durumda ne ambulans ne itfaiye buraya inemiyor" ifadelerini kullandı.(DHA)

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