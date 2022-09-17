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Profesör Sevgi Akarsu eyleme giden asistanlara engel olmadığı gerekçesiyle istifaya zorlandı. Asistanlar ağlayarak kapısında toplandı

Dokuz Eylül Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Akarsu'nun 'asistanlara baskı yapmadığı için' istifa ettirildiği öne sürüldü.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 15:48
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Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Profesör Sevgi Akarsu eyleme giden asistanlara engel olmadığı gerekçesiyle istifaya zorlandı. Asistanlar ağlayarak kapısında toplandı

Profesör Sevgi Akarsu eyleme giden asistanlara engel olmadığı gerekçesiyle istifaya zorlandı. Asistanlar ağlayarak kapısında toplandı
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Dokuz Eylül Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Sevgi Akarsu’nun, asistanlara baskı yapmadığı ve sağlık çalışanlarının eylemine gitmelerine izin verdiği için rektörlük tarafından istifaya zorlandığı ileri sürüldü.

Asistanlar Sevgi Akarsu'nun odasının önünde ağlayarak kendisine teşekkür ettikleri video ortaya çıktığı bildirildi.

Asistanlara da teşekkür eden Akarsu’nun konuştuğu sırada öğrencilerden bazıları ise gözyaşlarını tutamadı.

İstifadan sonra ise asistanlar, Profesör Akarsu’ya destek olmak için odasının önünde toplanarak teşekkürlerini ilettiler.

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Ali
17.09.2022 22:10
Sağ olasın hocam çalışanlarını satmadığın için Türkiye'yi kurtaracak olan iyi insanlar sizler var oldukça bu ülkenin çalışanı sahipsiz kalmayacaktır.  
 
muhalefet adam
17.09.2022 22:09
eee ne de olsa rektör eski akp vekili yandaş olmayana mobing uygulaması kolay bu anlamsız saçma sapan sistem sonunda değişecek son 7 ay dayan Türkiyem  
 
Ya hak gelecek 1 gün
17.09.2022 22:09
Ya hak  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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