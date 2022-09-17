Profesör Sevgi Akarsu eyleme giden asistanlara engel olmadığı gerekçesiyle istifaya zorlandı. Asistanlar ağlayarak kapısında toplandı

Dokuz Eylül Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Sevgi Akarsu’nun, asistanlara baskı yapmadığı ve sağlık çalışanlarının eylemine gitmelerine izin verdiği için rektörlük tarafından istifaya zorlandığı ileri sürüldü.

Asistanlar Sevgi Akarsu'nun odasının önünde ağlayarak kendisine teşekkür ettikleri video ortaya çıktığı bildirildi.

Asistanlara da teşekkür eden Akarsu’nun konuştuğu sırada öğrencilerden bazıları ise gözyaşlarını tutamadı.

İstifadan sonra ise asistanlar, Profesör Akarsu’ya destek olmak için odasının önünde toplanarak teşekkürlerini ilettiler.