Başrolünde ünlü oyuncu Kubilay Aka, Yasemin Allen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Dokuz Oğuz dizisi ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Dokuz Oğuz’a dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman? Dokuz Oğuz 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV’nin yeni dizisi Dokuz Oğuz ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Dokuz Oğuz’un ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman? Dokuz Oğuz 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

DOKUZ OĞUZ 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dokuz Oğuz dizisinin ikinci bölümü 4 Şubat Cumartesi FOX TV’de yayınlanacak.