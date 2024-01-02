Dolandırıcılardan Dilan Polat taktiği. Yaşlı kadını böyle dolandırdılar bütün parasını aldılar

Dilan Polat’ın sosyal medyada sergilediği ultra lüks ve şatafatlı yaşantısı sonrası gündem olmasıyla soruşturma başlatıldı. Türkiye’nin gündemine oturan olayda, soruşturma sonucunda Polat çifti kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye’nin gündemini uzun bir süre meşgul etmesiyle herkesin ilgisini çeken olay dolandırıcılara da ilham kaynağı oldu.

Üsküdar’da ikamet eden Eyüp ve Hatice Kendirli çifti, dolandırıcıların Dilan Polat taktiğinin kurbanı oldu. Yaşlı çift Bursa’nın İznik ilçesindeki evlerini satarak, evin satışından gelen parayla altın alıp çocuklarına ev almak amacıyla 600 gram altını bankaya koydu.

"KARA PARA AKLAMA DOSYASINA ADINIZ KARIŞTI"

Dolandırıcılar Kendirli çiftine telefon ile ulaşıp ”kara para aklama dosyasına adınız karışmış, bankadaki altınlarınız sahte, onlarda suçluların parmak izi var” diyerek yaşlı kadından bankaya gitmesini istedi.

Eşi Eyüp Kendirli’ye ise 'Savcı Bey ifadeye bekliyor' diyerek Çağlayan Adliyesi’ne gitmesi gerektiğini söyledi.

YAŞLI ADAMIN EVDEN ÇIKMASINI FIRSAT BİLDİLER

Eyüp Kendirli’nin evden çıkmasını sağlayan dolandırıcılar, yaşlı çiftin evine giderek 'altınlardaki parmak izini kontrol edip getireceğiz' yalanıyla piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyon TL değerindeki 600 gram altını alıp gitti. Kayıplara karışan dolandırıcılar hakkında polise şikayetçi olan yaşlı kadın yetkililerden yardım istedi.

“BİZE KİMLİKLERİMİZİ MAHKEME KARARLARIMIZI ATTILAR”

Eşiyle evinde kahvaltı yaparken telefon ile arandığını belirten Hatice Kendirli, “Telefonla arandık, adımızın kara para aklama dosyasına karıştığını söylediler. Bizi sürekli telefonla oyaladılar. Bize kimliklerimizi, mahkeme kararlarını atınca, böyle bir olayla karşılaşmadığımız için inandık. Telefon kapanmadı çocuklarımıza haber veremedik. Bankadaki altınlarımızın değiştirildiğini, sahte olduğunu söylediler. Bankaya giderek kontrol ettim. Koyduğum gibi duruyor, ellenmemiş. Beni tekrar aradılar, 1 haftaya mahkumiyet kararınız çıkacak dediler. Altınları almamı istediler, parmak izinden bulacaklarını söylediler. Kapıda bizden biri var ona verin sabah getireceğiz diye söylediler. Bu arada ise eşimi Çağlayan Adliyesine gönderdiler “ diye konuştu.



“PENSİLVANYA ABD POLİSİYİZ DEDİLER”

600 gram altını dolandırıcılara kaptıran Hatice Kendirli, "Ertesi gün sabah beni aradılar. Altınlarım nerede hani gelmedi dediğimde, parmak izleri çıktı dediler. Siz kimsiniz benim devletimin polisi değilsiniz dediğimde “Pensilvanya, ABD” dediler. 600 gram has altın, İznik’teki evimi satmıştım. İlerleyen zamanda peşinat vererek kızıma ev alacaktım. Yetkililerden altınlarımın bulunmasını ve bu çetenin çökertilmesini istiyorum” diye konuştu.