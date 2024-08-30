Dolandırılan baba intikamını böyle aldı. Pankartı gören herkes şaştı kaldı

Diyarbakır'da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Oğlu tarafından dolandırıldığını öne süren bir baba kent merkezinin birçok yerine pankart astırdı.

İddiaya göre oğlu tarafından dolandırılan bir baba oğlundan intikam almak istedi.

İNTİKAMINI BÖYLE ALDI

Diyarbakır’da oğlu tarafından dolandırıldığını iddia eden bir baba, oğlunun dolandırıcı olduğunu öne sürerek şehrin birçok yerine pankart astırdı. Pankartta yer alan yazıda ise, “Oğlum Fikri Aksu beni ve öz kardeşlerini dolandırmıştır. Kimse bundan gayrimenkullerimi satın alamaz, kiralayamaz sorunludur” denildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Birçok sosyal medya kullanıcı konuya ilişkin birbirinden ilginç yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları...

-Allah evladında GBT’si temizini versin

-Enteresan işler

-Kral adammış

-Babasını ve öz kardeşlerini dolandıracak kadar aciz

-Şaka gibi ülke

-Keşke bizde bunu amcalarıma yapabilsek

-Fıkralarla Türkiye

-Amcama yapmak istediğimi yapmış helal olsun

-Vesikalık fotoyu da koymuş tam eşkal

Sosyal medyada açık açık adam vuracak birini arıyorlar. Her şeyi parayla yaptırıyorlar

Kız istemede yeni adet sosyal medyayı ikiye böldü: 'Kahve pişmiyor'