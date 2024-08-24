Dolandırılan çiftçi ekmek teknesi traktörünü satmak zorunda kaldı

Dolandırılan çiftçi isyan etti

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki çiftçi Vehbi Öcal, telefon dolandırıcılarının mağduru oldu. Dolandırıcılar, kendisini polis olarak tanıtarak, Öcal’a eşinin ve kendisinin adına sahte kimlikler düzenlendiğini ve bu durumdan kurtulmak için gizli bir operasyon düzenlendiğini söyledi. Bu yalanlara inanan Öcal, zor günler için biriktirdikleri altınları kuyumcuda bozdurdu ve bankadan 213 bin TL kredi çekti.

Yıllarca tarla işleyip, emekle biriktirdikleri parayı dolandırıcılara kaptıran ve bankaya da borçlanan talihsiz çiftçi Vehbi Öcal, kredi borcunu ödeyebilmek için ‘Emektar’ olarak adlandırdığı 40 yıllık traktörünü satışa çıkardı. Gözyaşları içinde yetkililere seslenen Öcal, “Ben o dolandırıcılar gibi şerefsiz birisi değilim. Ben şerefli bir Türk çiftçisiyim. Kredi borcumu ödemek için emektar traktörümü satılığa çıkarıyorum” dedi.