Paraşütçünün kabusu gerçek oldu. Ölümden döndü

Sena Özkan
Paraşütçünün kabusu gerçek oldu. Ölümden döndü

Gökyüzünde korku dolu anlar yaşandı. Paraşütü dolanan bir paraşütçü, tehlike karşısında hızlı düşünüp sakin kalarak ölümden kıl payı kurtuldu.

Hava sporlarının en heyecan verici ve aynı zamanda en riskli dallarından biri olan paraşütle atlayış, bu kez bir paraşütçünün başına gelebilecek en büyük kabusla sonuçlandı. Gökyüzünden süzülürken paraşütü aniden dolanan adam, kendini beklenmedik bir tehlikenin içinde buldu. Paraşütün dolanmasıyla birlikte hızla yere doğru düşmeye başlayan paraşütçü, saniyeler içinde kritik bir karar vererek ölümün kıyısından döndü.

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Yedek paraşütün açılmasıyla birlikte hızı bir nebze de olsa kontrol altına alınan paraşütçü, ustalık ve soğukkanlılıkla durumu düzeltmeyi başardı.

Bu tür bir durumda paniğe kapılmak oldukça olası olsa da, paraşütçü soğukkanlılığını korudu. Paraşütçü, hızla durum değerlendirmesi yapıp yedek paraşütü sayesinde hayatta kaldı. Kask kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Yamaç paraşütü gibi ekstrem sporlar, büyük bir dikkat ve hazırlık gerektirse de bu olay, doğru ekipman ve soğukkanlılıkla her türlü tehlikenin üstesinden gelinebileceğini gösterdi.

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