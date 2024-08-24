Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil, hızını alamayarak akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası istasyonda kısa süreli panik yaşandı.

Akaryakıt istasyonuna daldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesi, Aydınlık Evler Mahallesi’nde meydana gelen kaza, akaryakıt istasyonunda büyük bir tehlike yarattı. Ankara Bulvarı üzerinde seyir halindeki N AK 1905 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün hızını kontrol edememesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonuna girdi. Yüksek hızla istasyona dalan otomobil, bir akaryakıt pompasına çarparak devirdi.

Kaza sırasında istasyonda bulunan müşteriler ve çalışanlar arasında kısa süreli bir panik yaşandı. Ancak şans eseri, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü ve kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

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