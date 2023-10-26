Dolandırmak isterken dolandırıldı

Sivas'ta bir vatandaş kendisini polis olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan dolandırıcıyı dolandırdı. Bankaya gitmek için dolandırıcıdan 200 TL isteyen vatandaş o parayla arkadaşlarına kahve ısmarladı