Dolandırmak isterken dolandırıldı

Sivas'ta bir vatandaş kendisini polis olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan dolandırıcıyı dolandırdı. Bankaya gitmek için dolandırıcıdan 200 TL isteyen vatandaş o parayla arkadaşlarına kahve ısmarladı
28 Ekim 2023 Cumartesi
Sivas'ta bir vatandaş kendisini polis olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan dolandırıcıyı dolandırdı. Bankaya gitmek için dolandırıcıdan 200 TL isteyen vatandaş o parayla arkadaşlarına kahve ısmarladı
Sivas'ta bir vatandaş kendisini polis olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan dolandırıcıyı dolandırdı. Bankaya gitmek için dolandırıcıdan 200 TL isteyen vatandaş o parayla arkadaşlarına kahve ısmarladı