Dolar 25 lirayı geçti. 26 liraya yürüyor

Merkez Bankası’nın faizi piyasa beklentilerinin altında yükseltmesinden sonra dolar ve euro kurunda artış devam ediyor. Dolar, 25 lirayı geçerken 26 lira seviyesine ilerliyor.

Dolar 25 lirayı geçti. 26 liraya yürüyor

Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü faiz kararı sonrasında döviz kurlarında başlayan sert artış, bu sabah da devam ediyor.

Dünkü faiz kararı öncesinde 23,49’a kadar gerileyen dolar/TL, bu sabah 25,48’le rekor tazeledi. Dolar kuru sonrasında ise 25,19 lira seviyesine geldi.

Euro/TL de bu sabah 27,96 ile tarihi zirvesini yeniledikten sonra 27,53 liraya geriledi.

TCMB, politika faizini dün yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çekmişti. 27 aylık aranın ardından gelen yüksek faiz artışı, piyasa beklentilerinin çok altında kalmıştı.

TCMB, artışların kademeli olarak devam edeceği mesajını verse de kararı “hayal kırıklığı” olarak yorumlayanlar da vardı.

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