Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararına böyle tepki verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yeni başkan Hafize Gaye Erkan ile ilk politika faizini yüzde 15'e çıkardı.

Kararın açıklanmasına kadarki sürede 23,43 - 23,58 aralığında seyreden dolar kuru, Merkez Bankas'nın kararının ardından hızla yükselişe geçen dolar şuan dalgalı seyrediyor. Saat 14:45 itibarıyla dolar 24,12 TL'den işlem görüyor.

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı olmasıyla, Eylül 2021'den bu yana uygulanan ekonomik modelde son gelindiği ilan edildi. Ekonomik model, düşük faiz politikasına dayandığından, yüzde 19'dan başlayan seyir yüzde 8,5'te sonlanmıştı. Bu hem piyasa faizlerinin ayrışmasına hem de kurda fırlamaya neden oldu. Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan farklı adımlar bekleniyordu.

EN SON AĞBAL DÖNEMİNDE ARTIRILDI

Yüzde 8.5'a kadar çekilen politika faizi, olarak 18 Mart 2021'de faiz artırım kararı almıştı. Naci Ağbal başkanlığında toplanan kurul politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarmıştı.