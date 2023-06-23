ABD'li banka dolarda her gün olacakları açıkladı

ABD'li yatırım bankası dolar tahminini değiştirdi. TCMB faiz kararı sonrası geçilen notta kurumun model portföyünü değiştirdi öğrenildi. Doların nereye çıkacağını belirten banka uzun vadeli dolar tavsiyesinde bulundu

ABD'li banka dolarda her gün olacakları açıkladı

ABD’li yatırım bankası Citi, Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 15’e çıkarması sonrası model portföyde ‘uzun dolar/TL’ pozisyonuna geri döndü. Kurum dolar/TL’de 30 lira hedefiyle üç ay vadeli alış önerdi. Bankanın yolladığı nota göre, doları üç ay içinde gün gün yükseleceğini tahmin ettiği ortaya çıktı.

ABD'li yatırım bankası Citi stratejistleri tarafından TCMB faiz kararı sonrası geçilen notta kurumun model portföyünün uzun dolar/TL olarak güncellendiği belirtildi.

Uzun süredir beklenen faiz artışıysa dün geldi. Faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarıldı. Ama bu beklentiyi karşılamadı ve dövizde ‘ters’ etki yaptı.

Faiz kararı öncesi 23,5 seviyesinde olan dolar/TL faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra 24 lirayı geçti. Dolar bugün ise 25,59 seviyesine gelerek yeni bir rekor kırdı.

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Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Citi stratejistleriyse faiz artırım kararı sonrası yayınladıkları notta ”Model portföyümüzde uzun dolar/TL pozisyonuna geri dönüyoruz” dedi. Kurum dolarda 30 TL hedefiyle üç ay vadeli alış önerdi.

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