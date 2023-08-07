Dolar 27 lirayı gördü

Geçen haftayı 26,96 lira seviyesinde kapatan dolar güne yükselişle başladı. Dolar kuru 27 lirayı gördü. Dolar, saat 09.15 itibariyle 27 lira seviyesinin üzerine çıktıktan kısa bir süre sonran 26,99 liraya düştü.

Öte yandan Euro kuru ise 29,65 lira oldu.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporundaki karışık sinyaller varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.

Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.

Öte yandan ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Fed üyelerinin de açıklamaları öne çıktı.

Temmuz ayı istihdam raporunu değerlendiren Biden, ülkede işsizlik oranının rekor düşük seviyelere yakın olduğunu belirterek, iş sahibi olan çalışma çağındaki Amerikalıların oranının 20 yılın en yüksek seviyesinde bulunduğunu vurguladı.

BRENT PETROL 86 DOLAR OLDU

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 86 dolar, altının onsu ise yüzde 0,3 azalışla 1.938 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya yükselişle başladı.