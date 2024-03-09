Dolar 40 lira, gram altın 3000 lira... Piyasanın kurt isimleri tarih verdi! Hazırlıklı olun

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Dolar 40 lira, gram altın 3000 lira... Piyasanın kurt isimleri tarih verdi! Hazırlıklı olun
Yerel seçim öncesi altın ve dolarla ilgili piyasadaki uzman isimlerden tahminler gelmeye devam ediyor. Uzmanlar FED’in yapacağı faiz indiriminin dolar ve altına olan etkilerine dikkat çektiler. Seçim sonrası faiz artışı ihtimaline rağmen dolarda da tahminler iyimser değil.

Altın ve döviz cephesinde ise FED tarafından gelecek faiz indirimleriyle, özellikle yılın ikinci yarısında ons altında yükselişlerin hızlanması bekleniyor. Mevcut durumda FED yetkilileri faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda aşırı temkinli duruşunu sürdürmeye devam etse de, 2024 yılı için toplam da 75 baz puanlık üç faiz indirimi öngörülmekte.

GRAM ALTIN 3000 LİRA

Dolayısıyla böyle bir durumda ons altında 2.500 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği tahmin ediliyor. Ons altındaki yükselişin yanı sıra dolar/TL kurunda da yılın devamında yükselişlerin devam edeceği beklentisiyle, gram altın için yıl sonunda 3 bin TL seviyelerinin üzeri gündeme gelebilir. Dolar/TL’de ise son dönemde yaşanan dalgalanma piyasaların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kuru arasındaki makasın açılması odağı buraya çevirdi.

DOLAR 40 LİRA

Ekonomi Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre TCMB’den sıkı duruşun sürdürüleceği mesajlarının yanı sıra, şubat ayı enflasyonunun beklentileri aşması sonrasında gelen kredi sınırlaması ve kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesisi adımlarına ve seçim sonrasında faiz artış ihtimaline rağmen yıl sonu dolar/TL tahminlerinin 40 TL seviyelerinde yoğunlaştığı görülmekte. Seçim öncesinde tasarruflarını nasıl değerlendireceğini düşünen yatırımcıların bu etkenleri göz ardı etmemesi gerekir. Diğer yandan her yatırımcının risk algısı ve getiri beklentisi farklı olmakla birlikte, birikimlerini, görece dengeli bir portföyde değerlendirmek isteyen yatırımcılar yüzde 40 borsa, yüzde 35 altın ve yüzde 25 döviz olacak şekilde bir sepet oluşturabilirler.

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