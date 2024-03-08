Doları euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. Yatırım için altın mı almalı dolar mı?

Ünlü ekonomist Remzi Özdemir, yatırım konusunda ne yapması gerektiğini bilmeyenleri uyararak "Altın mı almalı dolar mı?" başlıklı yazısında altın ve doların ilerleyen süreçlerde hangi durumlarla karşılaşacağını anlattı.

Özdemir, kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"VATANDAŞIN TÜRK LİRASINDAN KAÇIŞINI HIZLANDIRDI"

Her şey şubat ayı enflasyon rakamlarıyla değişti. Kontrolü verdiği mesajlarla sağlamış görünen Merkez Bankası’nı elinin ne kadar zayıf olduğu şubat ayı enflasyon rakamlarıyla ortaya çıktı.

Beklenen enflasyona göre, pozitif faiz vermeye başladığını iddia eden Merkez Bankası’nın aslında hayal sattığı şubat ayı enflasyonu ile ortaya çıktı. Yine net rezervin bir kez daha 60 milyar dolara yaklaşması vatandaşın Türk lirasından kaçışını hızlandırdı.

Elinde bin lirası bile olan TL’den kurtulmak için döviz bürolarına koştu.

Çünkü vatandaşın cebindeki Türk lirası her dakika değer kaybediyordu.

Sonuç olarak bankalararası döviz piyasasını baskılamaya çalışan Merkez Bankası serbest piyasaya müdahale edecek doları olmadığı için sessiz kaldı.

Bu da döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Tıpkı birkaç hafta öncesi Mısır’da olduğu gibi.

Mısır çareyi devalüasyonda ve IMF’de buldu.

Türkiye şimdilik ikisini de yapamıyor.

Bu da kısır döngüye neden oluyor.

Yani Merkez Bankası’nın elinin zayıf olduğunu herkes gördü.

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

Gelelim en önemli soruya: Merkez Bankası ne yapacak?

Merkez’in yapacağı bir şey yok! Tek silahı faiz ve onu da seçim öncesi maalesef çekemiyor.

Seçime var 25 gün.

Dar alanda top çevirerek günü kurtarmaya çalışıyor.

Kurtarabiliyor mu?

Elbette hayır! Euro 35.500 TL oldu. Dolar bankalararası piyasada 31.890, döviz bürolarında 32.500 TL’den alıcı buluyor.

Merkez çaresiz ekonomi yönetimi çaresiz.

Bu saatten sonra ya doları serbest bırakacaklar gittiği yere kadar gidecek. Ya da yüzde 65 olan enflasyon kadar faiz verecekler.

Doları bırakırlarsa 50 lirada ancak durur. Bu da Türkiye’de enflasyon kıyameti demek. AKP bir gün bile iktidarda kalamaz.

Ekmeği 20 liradan eti 900 liradan almak anlamına gelir.

Geriye kalıyor tek silah o da tabii ki faiz. Yüzde 60-65 faize hazır ol Türkiye!

NAS diye yola çıkıp faizi patlatan tek ülke olmaya hazır ol!

ALTIN MI DOLAR MI?

En önemli soru şu: çaresiz bir Merkez Bankası’nın olduğu ülkede para altına mı yoksa dolara mı yönelir?

Önce dolarda faiz tehlikesi var. Yüzde 60-65 faiz kaçınılmaz. Bu faiz olacaksa dolar gitmez. Çünkü dolarda yüzde 60’lık bir getiri çok zor.

O halde altın mı almalı?

Altını ons ile takip etmekte yarar var. 1880 dolardan başlayan altın 2 bin 150 dolara ulaştı. Dünya çılgınca altın alıyor.

Neden? Çünkü Amerikan Merkez Bankası FED faiz artış sürecinin sonuna geldi ve faiz indirecek. Bu da altına yarayacak.

Altın için uyuyan dev uyanıyor diyebiliriz. Önümüzdeki 6 ay altının rekor haberlerini okuyabiliriz.