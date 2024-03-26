Dolar güne nasıl başladı?

Büşra Kapan
Dolar güne nasıl başladı?
Seçime günler kala dolar ve euro kuru tarafındaki hareketlilik devam ediyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar yurtiçindeki ekonomik ve finansal kararlara odaklanırken, seçim unsuru kur fiyatları üzerinde etkili oluyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32 lira16 kuruş, Euro ise 34 lira 89 kuruştan güne gözünü açtı.
Serbest piyasada 32,15 TL’den alınan dolar, 32,19 TL’den satılıyor. 34,91 TL’den alınan avronun satış fiyatı ise 34,95 TL olarak belirlendi.

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Euro Grafik

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Türk Lirası’ndaki kan kaybı hız kesmiyor. TL her geçen gün kayıplarını daha da derinleştiriyor. Türk Lirası’nda görülen bu kayıplar kuru yukarı yönlü destekliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz hafta faizleri 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmesi anlık olarak Dolar/TL’yi 31,87 bandına çekse de bu düşüş kalıcı olmadı. Dolar kuru yeniden 32,00’li seviyelere yerleşti. Yeni haftanın ikinci işlem gününde 09.10’da 32,16 seviyesinde bulunuyor.
Kapalıçarşı’da dolar 32,62 ‘TL'den satılırken, Euro 35,36 TL’den satılıyor.

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