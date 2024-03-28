Dolar güne nasıl başladı?

Büşra Kapan
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar yeni güne yükselişle başladı. Dolardaki yukarı yönlü seyir haftanın dördüncü işlem gününde de devam ediyor.

Dolar/TL, geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ile anlık olarak gerilese de bu geri çekilme kalıcı olmadı. Kur yükselişine kaldığı yerden devam etti.

Dolar yeni güne 32,31 TL’den başladı. Düne 32,22’den başlamıştı. Her gün kuruş kuruş yükselerek rekora koşan dolardaki yeni seviyeler yurtiçi piyasaları tarafından merakla bekleniyor.

Dolar/TL’nin 4 saatlik grafiğine bakıldığında geçtiğimiz hafta gerilediği 31,74 seviyesinden yükseliş başlattığı görülüyor. Kurun yükselen kanal üzerinden seyrine devam ettiği görülüyor.

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Euro tarafında da görünüm aynı. Euro’da yükselişine tüm hızıyla devam ediyor. Euro/TL yeni güne 35,18 seviyesinden başladı.

Euro’nun 4 saatlik grafiği incelendiğinde geçtiğimiz hafta TCMB kararıyla gerilediği seviyeden tepki alımı başlatarak yükseliş trendi başlattığı görülüyor. Yükselen kanal üzerinde hareketlenen Euro/TL, rekora doğru koşuyor.

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Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı döviz kurlarında ki yukarı yönlü seyri meydana getiriyor.

Bugün ABD tarafında büyüme rakamları takip edilecek. ABD ekonomisinde görülen büyüme ya da daralma dolar endeksinde hareketlilik oluşturabilir. Dolar endeksinde görülen bu hareketlenmeler, Dolar/TL’de etkili olabilir.

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