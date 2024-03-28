Seyyanen zam yapılmayınca emekliye ‘müjde’ gibi sunulan indirimler! Hangi ‘şanslı’ emekliler faydalanacak

İktidar emeklilere yönelik kültür-sanat etkinlikleri, uçuş ve konaklama alanlarında indirim kampanyaları başlatılacağını duyurdu. “Keşfetsinler ve görsünler” ifadesi kullanıldı.

Maaşları açlık sınırının altında kalan emeklilere yönelik iyileştirme yapılmaması eleştirilirken, iktidar, kamuoyundaki artan baskılar sonucu indirim kampanyalarını gündeme taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek, fiziksel ve mental sağlıklarını, sosyal ve kültürel yaşamlarını bereketlendirecek pek çok projeyi, emekliler yılında gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

EMEKLİLERE YAPILACAK İNDİRİMLER

Bakan Işıkhan, emeklilere sunulan indirimlerle ilgili olarak şunları söyledi: “PTT AVM, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Türk Hava Yolları, TCDD, GSM operatörleri, sinema ve tiyatrolar, PTT Kargo gibi yerlerde emeklilere özel indirimler ve kampanyalar düzenleyeceğiz. Ayrıca zincir marketler ve giyim mağazalarında da emeklilere yönelik özel indirimler yapılacak. Belediyeler Birliği ile yapılan anlaşma çerçevesinde, emeklilerimiz kültür turları aracılığıyla Türkiye’yi ücretsiz olarak gezebilecekler.”

Ulaştırma Bakanlığı, emeklilere PTT misafirhanelerinde %50, restoranlarında ise %20 indirim sağlayacak. Maaşını PTT’ye aktaran emeklilere maaşlar evlerine teslim edilecek. THY, 65 yaş ve üzeri yolculara 16 Nisan’a kadar yurt içi uçuşlarda %25 indirim sunacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu seyahatlerinde, yüksek hızlı trenler de dahil olmak üzere, tüm emeklilere %10 indirim uygulanacağını bildirdi.