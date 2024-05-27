Dolar haftaya nasıl başladı?

Düzenleme: Büşra Kapan
Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde sakin seyirde hareketleniyor.

Geçtiğimiz hafta yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Arap Bankacılık Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, TL’nin reel olarak değer kazanmasını beklediklerini ifade ederken, ekonomi yönetiminden de enflasyonla mücadele mesajları açıklamaları devam ediyor.

Dolar öğlen 13.45’te 32,17 seviyesine yatay bir bant üzerinde bulunuyor. Kur, geçtiğimiz haftayı 32,14 -32,40 bandı aralığında tamamladı.

Doların 4 saatlik grafiği incelendiğinde RSİ’nin 19.00 seviyesine gerilediği görülüyor. Pivot bölgesinin ise fiyatın üzerinde bir alanda bulunuyor.

Euro/TL tarafında da yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL’nin 34,75 seviyesinden tepki alımı başlatarak yükselişlerini hafta başına taşıyor.

Haftayı 34,90 seviyesinde kapatan Euro/TL yeni günde 13.45’te 34,96 seviyesinde yükselmeye devam ediyor.

Euro/TL’nin 4 saatlik grafiği incelendiğinde RSİ’nın 70 seviyesine kadar yükselerek doyum noktasına ulaştığı görülüyor.

EKONOMİK ETKİLER

Bugün ABD kanadında Anma Günü’nden piyasalar kapalı olacak. Yurtiçinde ise Kapasite kullanım oranı ve İmalat Güveni verileri takip edildi. Bu hafta ABD tarafında, büyüme rakamları yakından izlenecek.

Kapasite kullanım oranı 76,3 olarak açıklanırken, İmalat Güveni 105,4 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi tarafında ise Eurogroup toplantısı bulunuyor Toplantıdan gelecek açıklamalar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Euro Bölgesi’nde bu hafta enflasyon rakamları takip edilecek.

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