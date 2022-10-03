Her gün yeni bir zirve. Dolar rekora doymuyor

Cuma günü 18,42-18,54 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı. Saat 12.00'de dolar 18,56 ile tüm zamanların rekorunu revize etti.Aynı dakikalarda ise euro doların 40 kuruş gerisinde 18 lira 25 kuruştan işlem gördü. Son dönemde düşüş yaşayan sterlin ise yüzde 0,5 artışla 20 lira 77 kuruştan işlem gördü.

ALTINDA DURUM NE

İstanbul piyasasında gram altın bin liranın hemen altında 993 liradan işlem gördü. Cumhuriyet altın 6478 lirada alıcılara sunulurken, çeyrek altın ise 1624 lira olarak kayıtlara geçti.