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Her gün yeni bir zirve. Dolar rekora doymuyor

Altın her gün zirve tazeliyor, rekora doymuyor. Yeni haftaya 18,50'den başlayan dolar 18,56'yla tüm zamanların rekoru kırdı

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 12:10
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Dolar rekordan rekora koşuyor. Her gün yeni bir zirve yapan dolar 18 lira 56 kuruş

Her gün yeni bir zirve. Dolar rekora doymuyor
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Cuma günü 18,42-18,54 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı. Saat 12.00'de dolar 18,56 ile tüm zamanların rekorunu revize etti.Aynı dakikalarda ise euro doların 40 kuruş gerisinde 18 lira 25 kuruştan işlem gördü. Son dönemde düşüş yaşayan sterlin ise yüzde 0,5 artışla 20 lira 77 kuruştan işlem gördü.

ALTINDA DURUM NE

 

İstanbul piyasasında gram altın bin liranın hemen altında 993 liradan işlem gördü. Cumhuriyet altın 6478 lirada alıcılara sunulurken, çeyrek altın ise 1624 lira olarak kayıtlara geçti.

 

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