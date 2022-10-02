TL dolar ve euro karşısında değersizleştirildi. Hazine garantili kredilere ödenen kur farkı dudak uçuklattı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay'ın 2021 yılı hazine garantili borç hesaplarına ilişkin yapılan incelemesinden değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı Sayıştay raporunun ilgili kısmında kamu idarelerinin hazine garantili kredi borçları için yaklaşık 15 milyar lira kur farkı ödenmesine dikkat çekti.

İlgili Sayıştay raporunu sosyal medya hesabından paylaşan Yavuzyılmaz, “AK Parti'nin, dolar ve euro karşısında TL'yi değersizleştirmesi sonucunda, 2021 yılında; Kamu İdarelerinin hazine garantili kredi borçları için 14.996.501.804 TL ‘kur farkı' ödendi. Ana para ödemesi değil, faiz değil. Sadece kur farkı ödemesi 15 milyar lira…” diye ifade etti.