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  • TL dolar ve euro karşısında değersizleştirildi. Hazine garantili kredilere ödenen kur farkı dudak uçuklattı

TL dolar ve euro karşısında değersizleştirildi. Hazine garantili kredilere ödenen kur farkı dudak uçuklattı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, paylaştığı Sayıştay raporunda kamu idarelerinin hazine garantili kredi borçları için yaklaşık 15 milyar lira kur farkı ödendiğini açıkladı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 19:51
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Sayıştay raporlarına göre oluşan kur farkı dolayısıyla hazinenin kasasından 15 milyar lira kur farkı ödemesi yapıldığı ortaya çıktı

TL dolar ve euro karşısında değersizleştirildi. Hazine garantili kredilere ödenen kur farkı dudak uçuklattı
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay'ın 2021 yılı hazine garantili borç hesaplarına ilişkin yapılan incelemesinden değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı Sayıştay raporunun ilgili kısmında kamu idarelerinin hazine garantili kredi borçları için yaklaşık 15 milyar lira kur farkı ödenmesine dikkat çekti.

İlgili Sayıştay raporunu sosyal medya hesabından paylaşan Yavuzyılmaz, “AK Parti'nin, dolar ve euro karşısında TL'yi değersizleştirmesi sonucunda, 2021 yılında; Kamu İdarelerinin hazine garantili kredi borçları için 14.996.501.804 TL ‘kur farkı' ödendi. Ana para ödemesi değil, faiz değil. Sadece kur farkı ödemesi 15 milyar lira…” diye ifade etti.

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Abbas
2.10.2022 20:08
Yandaşa dolar, Euro, Türklere TL , en çok neye üzülüyorum o paraların üzerindeki Değerli büyüklerimize, lütfen kusura bakmayın, size laik evlat olamadık  
 
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