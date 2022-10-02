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  • Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu

Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu

Manisa’da zeytin tarlasından çıkan yangın sonrası arazisinde kaliteli petrol olduğu tespit edilen vatandaşın arazisine talip olan iş adamı 50 milyon dolar teklifte bulundu.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 11:55
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Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu

Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu
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Manisa Salihli'de yaşayan çiftçi Mustafa Yüksel'in arazisinde çıkan yangın sonucunda petrole rastlanmıştı. TPAO yetkilileri harekete geçerek sondaj kuyusu açacakları yeri tespit etti.

Sondaj kuyusu için ilk kazma yılbaşında vurulacak. Yetkililerin bulunan petrolün Adana'dakinden daha kaliteli olduğunu söylediğini belirten Yüksel, tarlasını almak isteyenler olduğunu ifade ederek "Tarlama bir iş adamı talip oldu. 50 milyon dolar teklifte bulundu" dedi.

1.5 SAAT BOYUNCA YANDI
Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde geçtiğimiz 29 Mayıs'ta Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytin tarlasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına suyla müdahale etti. Ancak ham petrolün yandığı alana su sıkılınca yangın daha da alevlendi. İtfaiye ekipleri otların tutuştuğu alanı söndürdü ancak ham petrol ile dolu olan çukurlar 1.5 saat boyunca yandıktan sonra kendi kendine söndü. Türkiye Petrolleri ekibi inceleme yapmak üzere olay yerinden bir numune aldı.

ÇOK KALİTELİ PETROL BULUNDU
TPAO tarafından alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının çok kaliteli petrol olduğu belirlendi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne Manisa'daki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

 

50 MİLYON DOLAR TEKLİFTE BULUNDU
Haberlerden sonra Yağbasan Mahallesi'ne gelip gidenlerin arttığına dikkat çeken Yüksel, "Mahallemizden arazi satın almak isteyenler arttı. Benim tarlamı da almak isteyenler oldu. Tarlama bir iş adamı talip oldu. 50 milyon dolar teklifte bulundu. Petrol garantisi vermemi istedi. TPAO yetkililerinin rezerv tespit çalışması tamamlandıktan sonra iş adamı ile anlaşmak için yeniden oturup konuşacağız" dedi.

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Golge Adam
2.10.2022 12:35
Hukuki olarak işletmesi kendine aittir devlet sadece kontrolünü sağlar kaçak göçek bu işi yapıyormu diye o zaman taş ocaklarını altın ocaklarını da devlet işletmesi gerekiyordu ama hepsi özel  
 
merdanoğlu
2.10.2022 12:04
neyini satacakmış yeraltı zenginlikleri devletindir bilmiyor herhalde devlet el koyacak haberi yok  
 
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