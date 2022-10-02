Yanan zeytinlikte tespit edildi. Değeri tam tamına 50 milyon dolar. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek oldu

Manisa Salihli'de yaşayan çiftçi Mustafa Yüksel'in arazisinde çıkan yangın sonucunda petrole rastlanmıştı. TPAO yetkilileri harekete geçerek sondaj kuyusu açacakları yeri tespit etti.

Sondaj kuyusu için ilk kazma yılbaşında vurulacak. Yetkililerin bulunan petrolün Adana'dakinden daha kaliteli olduğunu söylediğini belirten Yüksel, tarlasını almak isteyenler olduğunu ifade ederek "Tarlama bir iş adamı talip oldu. 50 milyon dolar teklifte bulundu" dedi.

1.5 SAAT BOYUNCA YANDI

Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde geçtiğimiz 29 Mayıs'ta Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytin tarlasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına suyla müdahale etti. Ancak ham petrolün yandığı alana su sıkılınca yangın daha da alevlendi. İtfaiye ekipleri otların tutuştuğu alanı söndürdü ancak ham petrol ile dolu olan çukurlar 1.5 saat boyunca yandıktan sonra kendi kendine söndü. Türkiye Petrolleri ekibi inceleme yapmak üzere olay yerinden bir numune aldı.

ÇOK KALİTELİ PETROL BULUNDU

TPAO tarafından alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının çok kaliteli petrol olduğu belirlendi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne Manisa'daki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

50 MİLYON DOLAR TEKLİFTE BULUNDU

Haberlerden sonra Yağbasan Mahallesi'ne gelip gidenlerin arttığına dikkat çeken Yüksel, "Mahallemizden arazi satın almak isteyenler arttı. Benim tarlamı da almak isteyenler oldu. Tarlama bir iş adamı talip oldu. 50 milyon dolar teklifte bulundu. Petrol garantisi vermemi istedi. TPAO yetkililerinin rezerv tespit çalışması tamamlandıktan sonra iş adamı ile anlaşmak için yeniden oturup konuşacağız" dedi.