Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir doların çıkacağı korkunç rakamı açıkladı. Türk modeli dediler, çakma Çin modeli çıktı

Yeniçağ Gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir, iktidarın “Türk modeli” olarak anlattığı finans modelinin çakma Çin modeli olduğunu açıkladı.

Bize yeni Türk modeli diye dayatılan bu modelin Türk lirasını önümüzdeki günlerde daha da değersizleştireceğini belirten Özdemir, “TL için kabus dolu günler geliyor. Çünkü çakma Çin modelinin başarısı doların belki de 25-30 liraya ulaşması ile mümkün olacaktır.” İfadelerini kullandı.

Remzi Özdemir’in AKP’nin yeni ekonomi modelini ve Türk Lirası’nın akıbetini değerlendirdiği yazısı şöyle:

AKP’nin uzun süredir Türk modeli olarak dayadığı asında çakma Çin modelinden başka bir şey değil. Modelin amacı, düşük faiz ile servet transferi yapıp, yüksek kur ile daha fakir bir halk yaratmak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Enflasyonu aynı hızla düşürme kabiliyetine sahibiz!” dedi. Bu sözün hemen arkasından aklınıza şu soru gelecektir:

“O halde neden düşürmüyorsunuz?”

AKP aslında enflasyonu istese düşürebilir.

Bunun için yapılacak olan basit. Faizleri yükseltecek. Faizler yükselince Türk lirası değer kazanacak ve fiyatlarda ciddi bir düşüş olacak. Tabii ki bu da enflasyonun düşmesine neden olacak.

AKP bunu istemiyor! Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü kafasındaki model dahası “Yeni Türk ekonomi modeli” diye bize dayadığı çakma bir Çin modelinden farklı değil.

Nedir bu Çin modeli?

Öncelikle Çin modelinin temelinde her ne kadar üretim görünse de aslında inşaat sektörü var. Çin’de de tıpkı Türkiye’deki gibi insanlar hayatını 50-60 metrekarelik ev almak için bankalara ipotek altına alıyorlar. Çin’de insanlar aylarca evlerine gitmeyip fabrikalarda yatıp kalkıp ev taksiti ödüyorlar.

Yani insanlar ev sahibi olabilmek için köle gibi yıllarca çalışmak zorundalar. Konut fiyatları sürekli olarak yükseliyor ev sahibi olmak için daha çok çalışmak zorunda kalıyorlar.

Bu size hangi ülkeyi hatırlatıyor?

Türkiye!

Yine Erdoğan, konuşmasında “Artık bir kalıp haline getirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modelini oluşturduk.” diyor.

Hemen Çin’e bakalım:

Çin’in mal, hizmet ve yatırım akışını ölçen cari hesap fazlası geçen yıl 170 milyar Dolar artarak 310 milyar dolara yükseldi. Çin’in cari hesap fazlası ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 2,1’ine denk geldi.

Peki bu sistemin ana mihenk taşı nedir?

Yüksek kur!

Yani para biriminin değersizleştirmesi. Bakın Türk lirasındaki değer kaybını. Dolar 18.50 seviyesinde. Önümüzdeki günlerde cari fazla için bu kurun tıpkı Çin’deki gibi liranın daha fazla değer kaybetmesi lazım. Çin Amerika ile ticaret dengesini nasıl bozdu?

Kendi parasını değersizleştirerek.

Peki bu modelde vatandaş ne yapıyor?

Hızla yükselen dolar vatandaşı daha çok çalışmaya daha çok köleleştirmeye zorluyor.

Yani ülke belirli bir kaymak tabaka tarafından yönetilecek ve milyonlar bu insanlar için çalışacak.

Bize yeni Türk modeli diye dayatılan çakma Çin modeli Türk lirasını önümüzdeki günlerde daha da değersizleştirecek.

Bu model şu ana kadar başarıyla uygulandı ve dolar Türk lirası karşısında güçlendi.

TL için kabus dolu günler geliyor. Çünkü çakma Çin modelinin başarısı doların belki de 25-30 liraya ulaşması ile mümkün olacaktır.