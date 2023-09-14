Dolar sınırları zorluyor. Euro 29 TL'yi geçti

Merkez Bankası'nın peş peşe faiz artışının ardından gerileme yaşayan dolar ve euro hafta sonu yaklaştıkça hareketlilik sürüyor. Merkez Bankası'nın faizi önce 650 baz puan, ardından 250 baz puan daha yükseltme kararına rağmen artan döviz kurunda geçen hafta 750 baz puanlık daha faiz artışı yapıldı.

Karardan sonra düşüş yaşayan, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor

Haftaya 26,75 TL'den başlayan Dolar kuru bugüne 26,94'ten başladı.

28,79'dan haftaya giren Euro ise 29,02 TL'yi gördü. Bu yükselişte hafif bir çekilme yaşansa da eurodaki hareketlilik duracak gibi değil.