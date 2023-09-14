BAE'nin Türkiye'de ilk hangi hisseyi alacağı açıklandı. Dolar yükseltildikçe Türkiye sudan ucuz ülke oldu

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yenilenebilir enerji üreticisi Masdar’ın, Fiba Yenilenebilir Enerji'den hisse alımı için görüştüğü iddia edildi. Hisse görüşmelerinde son aşamaya gelindi…

BAE'nin Türkiye'de ilk hangi hisseyi alacağı açıklandı. Dolar yükseltildikçe Türkiye sudan ucuz ülke oldu

Bloomberg’den Kerim Karakaya, Patrick Sykes ve Aslı Kandemir’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yenilenebilir enerji üreticisi Masdar, Fiba Yenilenebilir Enerji'den hisse alımı için görüşüyor.

Anlaşmanın nihayete ermesi durumunda Türkiye ve BAE arasındaki 51 milyar dolarlık yatırım anlaşması kapsamında ilk satın alma-birleşme gerçekleşmiş olacak.

FİBA YORUM YAPMADI

Fiba konuya ilişkin yorum yapmadı. Masdar piyasa spekülasyonu hakkında yorum yapmadığını bildirdi. Fiba Yenilenebilir Enerji, web sitesinde yer alan bilgiye göre 14 tesiste 553 megavatlık kurulu gücü ile Türkiye'deki en büyük beş rüzgar enerjisi üreticisi arasında bulunuyor.

cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-ile-bir-araya-geldi-1536x1064-1.jpg

Fiba Yenilenebilir Enerji'nin Aralık 2021'de son bulan döneme ilişkin bilançosuna göre şirketin toplam aktifleri, dönemin ortalama 13,33 dolar/TL kuru üzerinden 1,31 milyar dolar seviyesinde olmuştu.

ENERJİYE 30 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferi sonrası BAE, Suudi Arabistan ve Katar'dan oluşan Körfez turunda yatırım çekmek üzere görüşmeler yürütmüştü. Yapılan anlaşmalarla 30 milyar doları enerji alanında olmak üzere 51 milyar dolarlık BAE yatırımı öngörülmüştü.

ERDOĞAN BE İLE GÖRÜŞMELER GÜZEL GEÇTİ DEMİŞTİ

Erdoğan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi dönüşü önceki gün uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunmuştu.

“Yurt dışından Türkiye’ye kredi akışı da inşallah başlıyor” diyen Erdoğan, “Gerek Suudi Arabistan ile yaptığımız buradaki görüşme, gerek Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığımız görüşmeler çok çok verimli geçti. İnşallah yaptığımız anlaşmaların karşılığı Türkiye’ye çok ciddi manada hem yatırımları çekecek hem de nakit girişini de inşallah artıracak” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Son Haberler
Armut ağacı hastanelik etti Güncel
Armut ağacı hastanelik etti
Çin Afganistan'a büyükelçi atadı. Taliban döneminde bir ilk Dünya
Çin Afganistan'a büyükelçi atadı. Taliban döneminde bir ilk
Putin, Kim'in Kuzey Kore'ye davetini kabul etti Dünya
Putin, Kim'in Kuzey Kore'ye davetini kabul etti
Menzil’in ‘küçük şeyhi’ çakarlı araçlarla gövde gösterisi yaptı Güncel
Menzil’in ‘küçük şeyhi’ çakarlı araçlarla gövde gösterisi yaptı
Ünlü oyuncu Ayçin Tuyun meme kanseri ameliyatı geçirdi Magazin
Ünlü oyuncu Ayçin Tuyun meme kanseri ameliyatı geçirdi
Kokarsedef otu sindirime böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kokarsedef otu sindirime böyle iyi geliyor
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı