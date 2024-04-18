Prim borç ödeme tarihleri ertelendi. SGK duyurdu

Kaynak: DHA
Prim borç ödeme tarihleri ertelendi. SGK duyurdu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılı şubat dönemi SGK prim borçlarının KDV iadeleri ile 26 Nisan 2024 tarihine kadar ödenebileceğini açıkladı.

SGK, şubat dönemi prim borcu ödeme tarihinin uzatıldığını duyurdu.

sgk.webp

"GECİKME YAŞANABİLİR"

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 2024 yılı Nisan ayının ikinci haftasına denk gelen Ramazan Bayramı tatili nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2024/ Şubat dönemi SGK prim borcuna 20 Nisan 2024 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanabileceğinin belirtilmesi üzerine, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 26 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılması karar altına alınmıştır.

*Bu doğrultuda her ayin 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2024/ Şubat ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 26 Nisan 2024 olarak uygulanacaktır.

İlgili Haberler
Bütün emeklilere ücretsiz olacak. SGK açıkladı
SGK raporunda ortaya çıktı! Yeni emeklilik sistemi emeklileri daha çok üzecek
Prim eksiği olana erken emeklilik geliyor. SGK açıkladı
6250 gün prim ödeyenlere erken emeklilik düzenlemesi. Bu tarihler arasında sigorta girişi olanları ilgilendiriyor
Son Haberler
Oyun severleri kıskandıran görüntüler: Açık havada oyun keyfi Video
Oyun severleri kıskandıran görüntüler: Açık havada oyun keyfi
Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Yerel Haberler
Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Alabama'da hapishane mahkumlarının organları izinsiz alınıp satıldı Dünya
Alabama'da hapishane mahkumlarının organları izinsiz alınıp satıldı
Voleybol maçının devre arasında yaşananlar güldürdü Video
Voleybol maçının devre arasında yaşananlar güldürdü
“Borcu yok” dedikleri belediyenin toplam 787 milyon TL borcu çıktı Gündem
“Borcu yok” dedikleri belediyenin toplam 787 milyon TL borcu çıktı
Ordu'da sahte para, kaçak tütün ve silah ele geçirildi Yaşam
Ordu'da sahte para, kaçak tütün ve silah ele geçirildi
Kuafördeki erkekler duygulandırdı: Genç kıza destek olmak için saçlarını kestiler Video
Kuafördeki erkekler duygulandırdı: Genç kıza destek olmak için saçlarını kestiler