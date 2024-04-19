İsrail saldırdı piyasalarda dengeler değişti

İran’ın İsrail’e düzenlediği hava saldırılarının ardından misilleme yapacağını kaydeden İsrail’in beklenen saldırısı gerçekleşti. Sabaha karşı gerçekleşen saldırı, piyasada dalgalanmalara yol açtı. Bitcoin’de dalgalanmalar yaşanırken, altın ve petrol fiyatları yükseldi.

ONS ALTIN REKOR TAZELEDİ

Gece saatlerinde ons altın 2 bin 375 dolardan 2 bin 417 dolara çıktı, daha sonra ise 2 bin 384 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı ise, 86,85 dolardan 90,75 dolara yükseldi. ardından 88,90 dolara geri çekildi.

Bitcoin ise, saldırının etkisiyle 63 bin dolar seviyelerinden 59 bin dolar seviyelerine geriledi ve daha sonra 62 bin dolara yükseldi.

DOLAR VE EURO NE DURUMDA?

Kapalı Çarşı fiyatlarına göre, dolar 32,60 seviyesinden işlem görürken, euro 34,78’den işlem görüyor. Resmi kurumlara göre ise, dolar 32,59, euro ise 34, 72 seviyesinde.