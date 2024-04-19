İsrail saldırdı piyasalarda dengeler değişti

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
İsrail saldırdı piyasalarda dengeler değişti
İran ve İsrail arasındaki gerilim, altın ve petrol piyasasını direkt olarak etkiledi. İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırısının ardından piyasalar sallandı.

İran’ın İsrail’e düzenlediği hava saldırılarının ardından misilleme yapacağını kaydeden İsrail’in beklenen saldırısı gerçekleşti. Sabaha karşı gerçekleşen saldırı, piyasada dalgalanmalara yol açtı. Bitcoin’de dalgalanmalar yaşanırken, altın ve petrol fiyatları yükseldi.

414869.jpg

ONS ALTIN REKOR TAZELEDİ

Gece saatlerinde ons altın 2 bin 375 dolardan 2 bin 417 dolara çıktı, daha sonra ise 2 bin 384 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı ise, 86,85 dolardan 90,75 dolara yükseldi. ardından 88,90 dolara geri çekildi.

Bitcoin ise, saldırının etkisiyle 63 bin dolar seviyelerinden 59 bin dolar seviyelerine geriledi ve daha sonra 62 bin dolara yükseldi.

i.webpDOLAR VE EURO NE DURUMDA?

Kapalı Çarşı fiyatlarına göre, dolar 32,60 seviyesinden işlem görürken, euro 34,78’den işlem görüyor. Resmi kurumlara göre ise, dolar 32,59, euro ise 34, 72 seviyesinde.

İlgili Haberler
Mehmet Şimşek'in "Suriyeli kardeşlerimiz bu toprakların esas bileşenidir" dediği ortaya çıktı
İsrail’e bir darbe de uluslararası kurumdan geldi
İsrail'in saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama. 'Hiçbir hasara yol açmadı'
İran İran'dan mı vuruldu? İsrail saldırısında herkes bunu konuşuyor
Dolar son sürat yeni rekora ilerliyor
İsrail’in İran’a saldırı için neden bugünü seçtiği ortaya çıktı! Çok konuşulacak Ali Hamaney detayı
İsrail İran'a saldırı başlattı: Biden saldırıya yeşil ışık yakmadı
İsrail füzelerle saldırdı İran savunma sistemini devreye soktu. İran tüm uçuşları askıya aldı
Son dakika… İsrail İran’a misilleme saldırısı başlattı
Son Haberler
Seyir halindeki otomobilin tekerleği fırladı! Yardımına arkasındaki sürücü koştu Yerel Haberler
Seyir halindeki otomobilin tekerleği fırladı! Yardımına arkasındaki sürücü koştu
CHP’nin basına kapalı toplantısından sızdı! Özgür Özel kimin istifası istedi Gündem
CHP’nin basına kapalı toplantısından sızdı! Özgür Özel kimin istifası istedi
Mehmet Şimşek'in "Suriyeli kardeşlerimiz bu toprakların esas bileşenidir" dediği ortaya çıktı Ekonomi
Mehmet Şimşek'in "Suriyeli kardeşlerimiz bu toprakların esas bileşenidir" dediği ortaya çıktı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Ekonomi
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları Ekonomi
1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları
İsrail’e bir darbe de uluslararası kurumdan geldi Ekonomi
İsrail’e bir darbe de uluslararası kurumdan geldi
İşte kabızlığı önleyen mucize ot. Uzmanlar uyardı Şifalı Bitkiler
İşte kabızlığı önleyen mucize ot. Uzmanlar uyardı