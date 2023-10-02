Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

Döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor. Dolar yeni haftaya 27, 47 liradan euro ise 29,09 liradan başladı.

Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinden hemen sonra yükselişe geçen dolar euroda yukarı yönlü hareketlilik kaldığı yerden devam ediyor.

Yeni kabine sonrası Hazine ve Maliye Bakanı görevine Mehmet Şimşek’in, Merkez Bankası Başkanı görevine de Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesinin ardından uygulanan faiz artışlarını da doların hızını kesemedi.

Dolar bir önceki haftada 27 lira bandına yerleşirken, euro ise 29 lirayı aştı.

DOLAR

Önceki gün kapanışını 27,45 TL'den yapan doların, alış fiyatı 27,46 TL'ye çıkarken satış fiyatı ise 27,47 TL'ye yükseldi.

EURO

Önceki gün kapanışını 29,04 TL'den yapan euronun, alış fiyatı 29,01 TL'ye çıkarken satış fiyatı ise 29,09 TL oldu.

STERLİN

Önceki gün TL karşısında kapanışını 33,51 TL ile yapan sterlinin, alış fiyatı 33,45 TL'ye çıkarken, satış fiyatı ise 33,53 TL oldu.

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