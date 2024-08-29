Dolar ve Euro'da tablo değişti. İşte son durum

Dolar ve diğer önemli para birimlerinde görülen ani değişiklikler, yatırımcıları dikkat kesilmeye yöneltti. Güncel verilere göre, doların alış kuru 34,0694 TL, satış kuru ise 34,0800 TL olarak kaydedildi. Bu rakamlar, saat 17:20 itibarıyla güncellendi ve şu anda 1 dolar 34,0800 TL’den işlem görüyor.

Diğer Dövizlerde Güncel Durum

Doların yanı sıra, diğer döviz kurları da merakla takip ediliyor. 1 dolar, 0,7600 İngiliz Sterlini, 145,4856 Japon Yeni ve 0,8483 İsviçre Frangı olarak işlem görüyor. Avustralya Doları 1,4754 AUD, Kanada Doları 1,3499 CAD, Suudi Riyali ise 3,7576 SAR seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Altın piyasasında da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Ons altın 2516,00 dolardan işlem görürken, has altının fiyatı 2809,58 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın fiyatlarında ise eski ve yeni çeyrek arasında farklılık var; eski çeyrek altın 4529,00 TL, yeni çeyrek altın ise 4596,00 TL seviyesinde.

DÖVİZ PARİTELERİNDEKİ GELİŞMELER

Döviz paritelerinde de hareketli bir gün yaşanıyor. EUR/USD paritesi 1,1025 alış, 1,1050 satış seviyelerinde işlem görürken, USD/JPY paritesi 145,6205 alış, 147,4850 satış fiyatlarıyla güncellendi. Döviz piyasalarındaki bu değişimler, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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