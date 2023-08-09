Dolarda ilk kez bir kadın yer alacak. 2028’de 20 doların yüzü

Dünya Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, ABD bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Tedavüldeki 7 ve tedavülde olmayan 5 banknotunda da hep erkeklerin fotoğrafını kullanan ülke, ilk kez bir kadını “paranın yüzü” yapacak. O kadının ismi Harriet Tubman.

Amerikan tarihinin en önemli kadın hakları savunucularından olan Tubman, 20 dolarlık banknotlara basılacak. Bahsi geçen banknotların ön yüzünü şu an eski başkanlardan Andrew Jackson’un fotoğrafı süslüyor.

Tubman’ın fotoğrafının banknotun ön yüzüne konulması halinde, Jackson’un fotoğrafı banknotun arka yüzüne yerleştirilecek. ABD Başkanı Joe Biden çalışmaları başlatırken, Biden’ın 2024 Başkanlık seçimini kazanması halinde yeni 20 dolarların 2028’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Amerikan basınına göre, yeni 20 doların akibeti 2024 Başkanlık seçimlerine bağlı. Biden bir kez daha kazanırsa, süreç hızlanacak; son tasarımına 2026’da karar verilecek olan Tubman’lı 20’likler 2028’de piyasaya sürülecek.

HARRIET TUBMAN KİMDİR?

Gerçek adı Araminta Ross 1822’de Maryland’de doğdu, 1913’te New York’ta öldü. Kölelik karşıtı ve Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon aleyhine çalışıp, Birlik lehine casusluk yapmış bir hemşireydi. 13 yaşındayken “sahibi” tarafından kafasına aldığı darbe yüzünden ömrü boyunca başağrısı ve narkolepsiden şikayet etti. Bu olay, 20 yaşında köleliğe karşı başkaldırmasına neden oldu. 1862’de Güney Karolina’da katıldığı bir silahlı eylemde 700 kölenin özgürlüğüne kavuşmasına sebep oldu. ABD tarihinin en önemli kadın hakları savunucularından biridir.

ABD'Lİ KADINLAR SADECE MADENİ PARADA YER BULDU

Amerikan banknotlarında hiç kadın yer almazken, iki kadının portreleri madeni paralara basıldı. İlki Susan B. Anthony’di.

1979- 1981 arasında basılan Anthony’li 1 dolarlar, ilgi görmedi. Diğer kadın da Kızılderili Sacagawea’ydı. Sacagawea’li altın paralar 2000-2008 arasında kullanıldı.