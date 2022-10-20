Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir faiz indirimini de bildi. Helal sana Remzi

Piyasaların gözü TCMB'nin açıklayacağı faiz kararındaydı... Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini 1,5 puan düşürerek yüzde 10,5'e çekti. TCMB'nin son üç aydaki faiz indirimi 3,5 puanı buldu.

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplamda 3,5 puan indirime gitti.

Böylelikle; Yeniçağ Gazetesi yazarı ve ekonomist Remzi Özdemir'in Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi yaptığı tahminleri doğru çıkmış oldu.

Ekonomist Remzi Özdemir, TCMB'nin faiz indirimine gitmesini bekliyordu.

Özdemir, TCMB'nin faizi indireceğini öngörüyor, indirime gideceğini tahmin ediyordu, öyle de oldu.

E konomist Remzi Özdemir, "Merkez Bankası tarihi olmayan sıradan faiz kararını bugün açıklıyor. Peki çok da önemli olmayan bu karar nasıl çıkar? Tabii ki faiz indirimi ile çıkar. Bu indirim 4-5 banka ve bu bankalardan kredi almayı başaran şirketlerin dışında kimseye yaramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir'in açıklamaları şöyle:

Merkez Bankası kararı piyasaları nasıl etkileyecek… Dolar, borsa ve mevduatı…

Merkez Bankası tarihi olmayan sıradan faiz kararını bugün açıklıyor.

Peki çok da önemli olmayan bu karar nasıl çıkar?

Tabii ki 1 puanlık faiz indirimi ile çıkar.

Bu indirim 4-5 banka ve bu bankalardan kredi almayı başaran şirketlerin dışında kimseye yaramayacak.

Peki piyasalarda nasıl bir etkisi olacak?

BORSA: Borsa zaten bankacılık sektörü hisseleriyle uçtu gitti. Borsada beklenti satın alınır. Merkez Bankası’nın faiz indirme beklentisi borsacılar tarafından satın alındı. Çünkü Merkez Bankası’ın 11’e düşüreceği faiz bu ülkenin değil bankaların yararına. Yani Merkez Bankası yüzde 11 ile bankaları fonlayacak. Bankalar bu parayı alıp vatandaşa yüzde 30 ile satacak.

Merkez Bankası’nın bugün olası faiz indirimi kararı bankaların son 8 ayda artan yüzde 420 karınını biraz daha arttıracağı için bankacılık hisseleri başta olmak üzere borsa yoluna devam eder.

MEVDAT FAİZİ: Garibanın üç beş kuruş yemeyip içmeyip kötü günler için biriktirdiği tasarrufunu banka mevduatı olarak yatırdığında doğal olarak daha az faiz alacak. Şu anda mevduat faizi yüzde 16 seviyesinde. Enflasyonun yüzde 85 olduğu Türkiye’de parasını yüzde 16 ile mevduata yatıranlar reel olarak 69 puan zarar edecekler. Yani 100 liraları mevduat faizi ile 1 yılda 116 lira olacak. Bunun 69 lirasını enflasyon alacak, vade sonunda parasının alım gücü 47 liraya düşecek. Bu arada ayçiçeği yağı, tuvalet kağıdı hatta marketten sakız alan bile daha karlı olacak.

DOLAR: Merkez Bankası’nın arka kapı operasyonu sürecek. Özellikle faiz kararından hemen sonra saat 14.01 itibariyle kamu bankaları daha çok dolar satacak. Çünkü “Bakın Merkez Bankası faiz düşürdü ama dolar yükselmedi”demek için. Tabii ki, yakılan her dolar Türkiye’de yaşanması muhtemel kur krizinin şiddetini biraz daha büyütecek.