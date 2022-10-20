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Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararına rağmen doların neden düşmediği sorusuna sinirlenen ünlü ekonomist Prof. Özgür Demirtaş “Ben olsam utanırım” dedi…

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 20:25
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Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü. Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu

Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
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Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş kendisini Merkez Bankası ve dolar kuru üzerinden eleştiren bir sosyal kullanıcısına sinirlendi.

Merkez Bankası bugün faizi 150 baz puan daha aşağı indirdi. Merkez Bankası’nın beklentilerin üzerinde faiz indirimine karşın dolar kurunda ciddi bir hareket olmadı. AKP yanlısı bir sosyal medya kullanıcısı bu durumu eleştirel sözlerle Prof. Dr. Özgür Demirtaş’a sordu.

DOLAR NEDEN ÇIKMADI

Dr. Ömer Turan isimli kullanıcı Demirtaş’a Twitter üzerinden “Asrın ekonomisti, Türkiye’nin umudu çok değerli Özgür Demirtaş hocama küçücük ufacık minnacık bir sorum var; Merkez Bankası siz dahil bütün ekonomistlerin itirazına rağmen aylardır faiz düşürüyor. Dolar aylardır sabit. Oysa bize tam tersi olacağı söylenmişti. Why?” sorusunu sordu.

"BEN OLSAM UTANIRIM"

Soruya tepki gösteren Prof. Özgür Demirtaş  “Ben senin yerinde olsam son 13 yılda Dolar/TL nin 12 kat artmasından utanırım da bu soruyu sormam ama işte sen Utanmamışsın…” diye cevap verdi.

Demirtaş şunları söyledi: "Asrın Hiçbir şeyi, Dünyaca bilinmeyen, Türkiye’nin de öylesine bir … Ömer beye yanıt vereyim. Dolar/TL Son 13 yılda %1150 arttı. Sadece bir yılda ikiye katladı. Ben ilk uyarılarımı yaptığımda Dolar/TL 2 seviyesindeydi, şimdi DOKUZ katı. Bal gibi biliyor MERKEZ BANKASI swap hariç rezervlerinin (EKSİ bak Ömer anlamazsın bir daha yazayım EKSİ-EKSİ, Eksi Ömer Eksi) Eksi 59 Milyar Dolar olduğunu. Ben senin yerinde olsam son 13 yılda Dolar/TL nin 12 kat artmasından utanırım da bu soruyu sormam ama işte sen Utanmamışsın…" 

İşte o paylaşımlar:

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