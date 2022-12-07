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Dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,64 seviyelerinde işlem görüyor.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 10:33
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Dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor
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AA'da yer alan haberde, dün 18,60-18,70 bandında hareket eden dolar/TL, günü 18,6336 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 18,6400 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 19,4890'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 22,6080'den satılıyor.

Dolar endeksi yükselişini 3. işlem gününe taşıyarak 105,8'i test ederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik azalışla 1,0460 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'de uzun süre devam etmesi beklenen faiz artırımlarının resesyon endişelerini gündemde tutması ve enflasyonist baskılar nedeniyle piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını söyledi.

Enflasyon ve resesyon ikileminde kalan yatırımcılar açısından gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının kritik olacağını vurgulayan analistler, verilecek mesajların dviz piyasalarının yön tayininde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde büyümenin öne çıktığına işaret ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 104,7'nin destek, 106,8'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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