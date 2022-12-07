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Dolar zor tutuluyor. Yine harekete geçti

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6340 liradan, Euro 19,5040 liradan güne başladı. Dolar saat 10:40 itibariyle 18,64 liradan işlem görüyor.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 10:47
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Dolar zor tutuluyor. Yine harekete geçti
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Döviz kurları güne yatay başladı. Serbest piyasada 18,6320 liradan alınan dolar 18,64 liradan satılıyor.

19,5020 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 19,5040 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,6410 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 19,5950 lira olmuştu.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerle dolar talebi güçlendi.

Dolar endeksi dün 104,1'le 28 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından söz konusu gelişmelerle yükselişe geçti ve günü yüzde 0,7 artışla tamamladı. Şu sıralarda dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 105,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0480'den işlem görüyor.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104'ün destek, 106'nın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kelaynak
7.12.2022 10:56
O kadar arap doları geldi, normal tabi. Yeni bir keriz silkeleme harekâtı yapmak lâzım.  
 
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