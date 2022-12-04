İslam Memiş dolar ve altının kısa zaman içinde kaç lira olacağını açıkladı

Altın ve dolarda hareketlilik son hızıyla sürerken "piyasaların bir bileni" İslam Memiş, Youtube kanalı üzerinden yatırımcılara 2 müjde verdi..

Yaptığı değerlendirmelerle yatırımcıların ilk baktığı isimlerden olan Memiş, değerli emtia fiyatları üzerindeki artışlara değindi. Youtube üzerinden açıklamalarda bulunan İslam Memiş altın hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Memiş, dolar üzerinde ki durgunluk üzerine açıklamalarda bulundu. Borsa İstanbul'da beklenilen kar satışları başladığı duyurulurken düzenlemelerin en kısa zamanda olacağına vurgu yaptı. Borsa üzerinde aşağı yönlü düzeltme hareketleri düşüşlerin devam edeceği anlamına gelmediğine değinirken trend yukarı olacağını ifade etti.

ALTIN VE GÜMÜŞ TARİH VERDİ

Piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altın için 7 Aralık tarihini işaret etti. Altının ons fiyatı 1783 dolar seviyelerinde yer alırken direnç seviyesi olarak 1815 doların takibinin yapıldığını belirtti. Gram altın 1073-1076 aralığında git gel yaşarken uzun zamanın rekoru kırılarak 1083 seviyelerini gördü. Önümüzde ki hafta ise gram altın için 1100 seviyelerine geleceği belirtilirken kısa zaman içinde doların da 23-24 olacağı hakkında açıklamalarda bulundu.