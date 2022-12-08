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Merkez Bankası'ndan bankalara kritik döviz uyarısı

Merkez Bankası, bankalara yazı göndererek döviz alım satımlarının erken saatlerde yapılmaması ile ilgili uyarıda bulundu...

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 20:35
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Kritik döviz uyarısı. Merkez Bankası bankalara yazdı gönderdi

Merkez Bankası'ndan bankalara kritik döviz uyarısı
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Merkez Bankası, bankalara döviz alım satımı ile ilgili uyarıda bulundu. Bankalara gönderilen yazıda, bu kuruluşlardan erken saatlerde yapılan döviz alımlarından kaçınılması istendi.

BANKARA YAZI GÖNDERİLDİ. DÖVİZ UYARISI

TCMB ilk kez mayıs ayında sözlü olarak bankalardan döviz işlemlerini 1000-1600 saatleri arasına çekmesini istemiş, bu isteğini ekim sonunda yazılı uyarıya dönüştürmüştü. TCMB yazısında, “Yaptığımız çalışmalarda bankaların piyasa açılır açılmaz bireysel veya kurumsal müşteri talebi olmaksızın, tamamen kendi gün içi pozisyonlarını ayarlama güdüsüyle yoğun bir şekilde döviz alım işlemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir” denildi.

AZAMİ DİKKAT GÖSTERİLMELİ

Yazı şöyle devam etti: “Piyasaların açılış saatlerinde ortaya çıkabilecek aşırı dalgalanmaların önlenmesini teminen herhangi bir müşteri talebi olmaksızın işlem yapılmaması hususunda azami dikkat gösterilmesini rica ederiz. Yapılan işlemler müfettişlerimiz tarafından incelenecek olup söz konusu işlemlerin mahiyeti hakkında bankalardan detaylı bilgi talep edilecektir.”

TCMB ayrı bir yazı ile 1 Aralık’tan itibaren yurt içi yerleşiklerden yurt dışı yerleşiklere yapılan transferlerde ödeme kategorisi detayının katılımcılar tarafından doldurulması gerekliliğini hatırlatarak, bankaların talimatlara “riayet etmediğinin” görüldüğünü belirtti.

AKSİ HALDE AKSİYON ALINACAK

TCMB ayrıca, "Özellikle 50,000 doları aşan yurt dışı transferlerin gönderilme sebeplerinin, talimat sahibi gerçek ve/veya tüzel kişilerden ayrıca temin edilerek bankamıza yapılan bildirimlere doğru bir şekilde yansıtılması gerekmektedir" dedi. Söz konusu eksik veya hatalı uygulamaların bir an önce giderilmesini beklediğini belirten TCMB aksi halde "aksiyon veya aksiyonların alınacağı"nı belirtti.

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Faruk
8.12.2022 20:46
Dövizden geçtik cebimizde TL yok.Yasaklayin hepten dövizi  
 
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