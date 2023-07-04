Dolgu ve botoks hakkında uzmanından kritik uyarılar

Editör: Erkavim Yıldırım

Dolgu ve botoks uygulamaları ile ilgili Plastik ve Estetik cerrahı Op. Dr. Sinan Kaya, önemli bilgiler verdi.

Op. Dr. Sinan Kaya, son zamanlarda birçok kişi daha genç ve daha güzel görünmek için dolgu ve botoks uygulamalarına başvurduğunu belirterek, “Uygulama işlemi kolay gibi görünse de eğitim almış uzman kişiler tarafından yapılırsa mükemmel sonuçlar ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Sinan Kaya, “Botoks işlemi uzman kişiler tarafından uygulanmalıdır. Dolgu, botoks gibi işlemler kişinin özgüvenini arttırmaktadır” sözlerini kullandı.

BOTOKS NEDİR?

Botoks (Botulinum toksini), Clostridium botulinum adlı bakteriden elde edilen bir toksindir. Sinir uçlarında iletimi sağlayan maddelerin salınımını engelleyip, sinirler ile sinirlerin ulaştığı organlar arasındaki iletimi durdurarak etkisini gösterir. Sinir iletiminin durması, sinirin ulaştığı organın işlevlerinin azalmasını ya da tamamen kaybolmasını sağlar. Estetik ve kozmetik amaçlarla, mimik kaslarının hareketleri ile ortaya çıkan yüzdeki kırışıklıkları azaltmak, oluşumunu engellemek ve aşırı terleyen bölgelerdeki terlemeyi azaltmak amacıyla ve kronik migren tedavisinde kullanılabilmektedir.

BOTOKS NASIL YAPILIR?

Botoks, enjeksiyon şeklinde uygulanır ve ağrılı bir işlem değildir, enjeksiyon anında hafif bir ağrı hissedilebilir. Mimik kaslarının hareketlerinde azalma istendiğinde mimik kaslarının içine, terleme şikayetinin azalması istendiğinde deri içine enjeksiyon yapılır.

Botoks’un etkisi enjeksiyonu takiben 3-4 günde başlayıp ilk hafta içinde tam olarak oturur ve etki süresi 4-6 aydır. Botoks, etkisini yitirdiğinde uygulama tekrarlanabilir.

Botoks'un sağlık üzerine ciddi bir yan etkisi yoktur. Uygulama sonrası geçici bir şişlik, morarma, nadiren de geçici olarak göz kapağında düşüklük yapabilir.

Operasyonun hemen ardından gündelik hayata rahatlık ile devam edilebilir. Ancak uzun süre eğilme gerektiren hareketlerden ve yüz kaslarını çalıştırmaktan uzak durulmalıdır. Ayrıca Botoks enjeksiyonundan sonra yaklaşık dört saat kadar baş yüksekte tutulmalı, öne doğru eğilmekten sakınılmalı ve uzanılmamalıdır. Botoks enjeksiyonundan yaklaşık sekiz saat sonra ılık su ile ve yüze hasar yaratmayacak şekilde, yani kese ya da baskı uygulamadan duş alınabilir. Yüz yıkanırken soğuk su kullanmaya özen gösterilmelidir.