Dolmabahçe'de Beşiktaş taraftarından büyük protesto. Devre arası takım ıslıklandı

Alınan kötü sonuçlar Beşiktaş taraftarını artık isyan noktasına getirdi. Bodo Glimt'in attığı golden sonra tribünlerde büyük tepki vardı.
Uzun süre "Sergen Yalçın" lehine tezahürat yapan Siyah-Beyazlılar, ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte futbolcuları hedef aldı.
TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ
Beşiktaş taraftarı, yenilen golden sonra teknik sorumlu Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.
Ayrıca, devre arasında 'Formayı çıkartın, s.. gidin' tezahüratları yapılırken, takım ıslıklandı.
(Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ)